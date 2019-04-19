Во Владимире грузовая цистерна упала с моста. Фото и видео

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Во Владимире грузовая цистерна вылетела с моста районе путепровода в промзоне «Яма». Об этом сообщает «
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, ДТП произошло в четверг, 18 апреля, на улице Элеваторной.
По предварительной информации, житель Тверской области 1960 года рождения на грузовике Mercedes с питерскими номерами выехал за пределы проезжей части. Транспортное средство опрокинулось.
Водитель не пострадал. Выяснилось, что он был пьян.
Мост также не пострадал. В МЧС отметили, что цистерна перевозила герметик, который не вылился от опрокидывания. Автомобиль не загорелся.
На водителя составили протокол.
Фото из группы «
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