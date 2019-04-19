В Тамбове загорелась квартира, пострадали три женщины

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В четверг, 18 апреля, в Тамбове на улице Никифоровской загорелась квартира на втором этаже жилого дома. Об этом сообщила
При пожаре пострадали три женщины. Их доставили в больницу.
Причина произошедшего устанавливается. На месте работали 18 человек и шесть единиц техники от МЧС.
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