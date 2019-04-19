В Тамбове бывшего вице-мэра осудили за превышение полномочий

В Тамбове суд вынес приговор бывшему замглавы администрации Юрию Дубовику, которого обвиняли в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил портал « ПроТамбов ».

Судебное заседание началось с последнего слова подсудимого, которого обвинили в выводе бюджетных денег под видом юридических услуг.

Будучи директором МУП «ТИС», в 2015 году Дубовик нанял на деньги предприятия адвоката, чтобы тот представлял интересы МУПа в Арбитражном суде.

Тогда ПАО «Квадра» пыталось взыскать с МУП «ТИС» 511 млн рублей за тепловую энергию. Дубовик знал, что юристы МУПа уже обжаловали решение по этому делу, а следовательно никакие услуги адвокатов не требовались.

Для оплаты услуг адвоката были заключены договоры между МУП «ТИС» и ООО «Управдом 68», имевшем дебиторскую задолженность перед ним в размере 45 млн рублей, а также между ООО «Управдом 68» и ООО «Пегас», соответственно.

Максимальная цена договора между МУП «ТИС» и ООО «Управдом 68» составила 12 млн 700 тысяч рублей.

Дубовик не согласовал договор с Тамбовской городской думой.

По его указанию больше 6 млн рублей перевели с расчетного счета МУП «ТИС» в адрес ООО «Управдом 68», а оттуда — на расчетный счет ООО «ПЕГАС».

Последнее перевело 1 млн Орловской военной коллегии адвокатов, оставшуюся сумму — на расчетные счета фирм-«однодневок».

Вице-мэра задержали в августе прошлого года. Он был арестован с августа по октябрь. Затем до февраля находился под домашним арестом, а после — под подпиской о невыезде.

В суде Дубовик признал вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей с возмещением ущерба.