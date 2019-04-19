В Тамбове бывшего вице-мэра осудили за превышение полномочий

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тамбове суд вынес приговор бывшему замглавы администрации Юрию Дубовику, которого обвиняли в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил портал «
Судебное заседание началось с последнего слова подсудимого, которого обвинили в выводе бюджетных денег под видом юридических услуг.
Будучи директором МУП «ТИС», в 2015 году Дубовик нанял на деньги предприятия адвоката, чтобы тот представлял интересы МУПа в Арбитражном суде.
Тогда ПАО «Квадра» пыталось взыскать с МУП «ТИС» 511 млн рублей за тепловую энергию. Дубовик знал, что юристы МУПа уже обжаловали решение по этому делу, а следовательно никакие услуги адвокатов не требовались.
Для оплаты услуг адвоката были заключены договоры между МУП «ТИС» и ООО «Управдом 68», имевшем дебиторскую задолженность перед ним в размере 45 млн рублей, а также между ООО «Управдом 68» и ООО «Пегас», соответственно.
Максимальная цена договора между МУП «ТИС» и ООО «Управдом 68» составила 12 млн 700 тысяч рублей.
Дубовик не согласовал договор с Тамбовской городской думой.
По его указанию больше 6 млн рублей перевели с расчетного счета МУП «ТИС» в адрес ООО «Управдом 68», а оттуда — на расчетный счет ООО «ПЕГАС».
Последнее перевело 1 млн Орловской военной коллегии адвокатов, оставшуюся сумму — на расчетные счета фирм-«однодневок».
Вице-мэра задержали в августе прошлого года. Он был арестован с августа по октябрь. Затем до февраля находился под домашним арестом, а после — под подпиской о невыезде.
В суде Дубовик признал вину и раскаялся в содеянном.
Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей с возмещением ущерба.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ субботу в Рязанской области потеплеет до +16 градусов. Прогноз погоды
|
cледующая новость →«Рязанский водоканал» незаконно добывал воду почти из 60 скважин
Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.