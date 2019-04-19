В рязанском торговом центре хранили просроченное мясо

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Фото: Pixabay.com
В мясном цехе рязанского торгового центра хранили просроченное мясо, сообщил
Так, в холодильной камере предприятия хранилась находилась продукция с истекшим сроком годности, а также фарш без маркировки.
«Выявленная продукция представляла угрозу жизни и здоровью человека в случае ее дальнейшей переработки», — говорится в сообщении.
Продукцию уничтожили.
Юридическое лицо оштрафовали на 50 тысяч рублей.
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