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12:16, 19 апреля 2019 330
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В рязанском торговом центре хранили просроченное мясо

В рязанском торговом центре хранили просроченное мясо

Фото: Pixabay.com

В мясном цехе рязанского торгового центра хранили просроченное мясо, сообщил сайт регионального управления Россельхознадзора.

Так, в холодильной камере предприятия хранилась находилась продукция с истекшим сроком годности, а также фарш без маркировки.

«Выявленная продукция представляла угрозу жизни и здоровью человека в случае ее дальнейшей переработки», — говорится в сообщении.

Продукцию уничтожили.

Юридическое лицо оштрафовали на 50 тысяч рублей.


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