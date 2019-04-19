Тульские следователи попросили откликнуться очевидцев убийства пенсионерки

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Тульские следователи попросили откликнуться очевидцев убийства 71-летней пенсионерки. Об этом сообщила «
Труп женщины нашли 15 марта 2019 года в квартире дома №28 по улице Николая Руднева.
Из квартиры пенсионерки также пропали кошелек с банковской картой, ключи от квартиры и цифровой фотоаппарат.
Всех, кто находился в районе дома №28 по улице Николая Руднева 15 марта с 14:00 до 16:00, а также всех, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по номерам 32-21-42,
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