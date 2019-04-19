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17:21, 19 апреля 2019 276
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Тульские следователи попросили откликнуться очевидцев убийства пенсионерки

Тульские следователи попросили откликнуться очевидцев убийства пенсионерки

Тульские следователи попросили откликнуться очевидцев убийства 71-летней пенсионерки. Об этом сообщила «Слобода».

Труп женщины нашли 15 марта 2019 года в квартире дома №28 по улице Николая Руднева.

Из квартиры пенсионерки также пропали кошелек с банковской картой, ключи от квартиры и цифровой фотоаппарат.

Всех, кто находился в районе дома №28 по улице Николая Руднева 15 марта с 14:00 до 16:00, а также всех, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по номерам 32-21-42, +7 (910) 585-02-02, +7 (902) 849-41-48, +7 (920) 758-08-38.


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