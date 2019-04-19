Тамбовчанин дважды пытался украсть сахар из грузового поезда

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В Тамбовской области задержали 28-летнего местного жителя, который дважды пытался украсть сахар из грузового поезда. Об этом сообщила
Ночью злоумышленник пробрался на железнодорожную станцию, срезал кусачками пломбу на одном из вагонов грузового состава и украл семь коробок с рафинированным сахаром. Его поймала полиция.
В рамках уголовного дело мужчине назначили подписку о невыезде.
Спустя некоторое время в другом районе Тамбовской области мужчина попался на аналогичном преступлении. Он вскрыл опломбированный вагон, проник внутрь, стал перетаскивать мешки с сахаром. Полиция поймала его, когда он переносил третий мешок массой 50 килограммов.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
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