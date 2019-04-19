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8:21, 19 апреля 2019 1 156
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«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Фото: Pixabay.com

Магазин электроники «Связной» несколько минут продавал iPhone 8 с объемом памяти 64 ГБ за 5,99 тысячи рублей. Сбой заметил корреспондент РИА Новости.

В течение 15 минут iPhone 7 с памятью 32 ГБ продавались по 4 990 рублей, iPhone 8 с памятью 64 ГБ, iPhone SE (64 ГБ) — по 5 990 рублей. Philips Xenium w3568 отдавали за 49 рублей, а Alcatel One Touch 2010 D — за 290 рублей.

В компании пообещали отдать смартфоны всем, кто заказал их по сниженной цене. Это успели сделать 854 человека.

В «Связном» пояснили, что сбой произошел из-за плановой замены программного обеспечения.

Обычная цена на iPhone 8 с объемом памяти 64 ГБ на сайте Apple составляет 52,9 тысячи рублей, iPhone 7 с памятью 32 ГБ — 39,7 тысячи рублей.


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