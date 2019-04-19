Рязанца оштрафовали за экстремисткую видеозапись в соцсети

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Рязанца оштрафовали за ролик в соцсети, сообщил
Установлено, что местный житель на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в разделе «Мои видеозаписи» разместил материал, который в 2017 году на основании решения суда признан экстремистским и включен в список запрещенных.
Вышеуказанная видеозапись являлась свободной для просмотра и скачивания другими пользователями социальной сети «ВКонтакте».
В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении. Его оштрафовали за полторы тысячи рублей.
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