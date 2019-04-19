Приставы арестовали автомобиль рязанца из-за неоплаченных штрафов

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Рязанец не оплатил вовремя штрафы ГИБДД. Из-за этого на его автомобиль наложили арест, сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Отмечается, что сумма штрафов составила 15 500 рублей.
«Погашать долги мужчина не спешил, в связи с чем в отношении него возбудили два исполнительных производства», — говорится в сообщении.
Позже из-за неуплаты суд ограничил пользование автомобилем до погашения долга.
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