После запрета суда рязанка продолжила незаконно продавать алкоголь

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Рязанка, которую подвергли административному наказанию, продолжила нарушать закон. Об этом сообщила
Известно, что женщине запретили торговать алкоголем. Несмотря на это, она продала рязанцу бутылку за 60 рублей.
В отношении нарушительницы возбудили дело по статье 171.4 УК РФ. Ее признали виновной и оштрафовали на десять тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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