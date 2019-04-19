Поругался с девушкой и матерью. Жителя Спасска арестовали за мат и крики в подъезде

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Жителя Спасска арестовали за то, что он кричал и матерился в подъезде. Об этом сообщила
Известно, что мужчина поссорился со своей сожительницей. Выпив спиртного, он пришел домой, где поругался с матерью. Прибывшие полицейские попросили дебошира успокоиться, однако он продолжил кричать, начал хватать правоохранителей за форму и отказывался пройти в машину.
В отношении нарушителя возбудили дело по части 2 статьи 20.1 КоАП. Его признали виновным и назначили наказание в виде административного ареста на срок семь суток.
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