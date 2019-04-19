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17:02, 19 апреля 2019 176
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Кемеровчанку осудили за убийство дочери, которую она приняла за куклу

Кемеровчанку осудили за убийство дочери, которую она приняла за куклу

Кемеровчанку осудили за убийство дочери, которую она приняла за куклу, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.

Установлено, что тело полуторагодовалого ребенка с признаками насильственной смерти нашли в январе 2018 года в одной из квартир Заводского района. Рядом с девочкой находилась мать в состоянии наркотического опьянения. В доме также находилась мать ребенка, которая была в состоянии наркотического опьянения.

Установлено, что семья проживала в съемной квартире, а накануне произошедшего женщина скинула SMS-сообщение подруге, последняя посчитала, что с ней произошла беда и за помощью обратилась в полицию.

«Допросить задержанную удалось только через несколько часов. Женщина пояснила, что после употребления наркотического средства ей почудилось, что в комнате находится не ребенок, а кукла, от которой исходит опасность. Обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ножевых ранений», — рассказали следователи.

Экспертиза показала, что в момент совершения преступления женщина расстройством психики не страдала.

Приговором суда женщине назначили 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.


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