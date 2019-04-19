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Кемеровчанку осудили за убийство дочери, которую она приняла за куклу, сообщается на
Установлено, что тело полуторагодовалого ребенка с признаками насильственной смерти нашли в январе 2018 года в одной из квартир Заводского района. Рядом с девочкой находилась мать в состоянии наркотического опьянения. В доме также находилась мать ребенка, которая была в состоянии наркотического опьянения.
Установлено, что семья проживала в съемной квартире, а накануне произошедшего женщина скинула SMS-сообщение подруге, последняя посчитала, что с ней произошла беда и за помощью обратилась в полицию.
«Допросить задержанную удалось только через несколько часов. Женщина пояснила, что после употребления наркотического средства ей почудилось, что в комнате находится не ребенок, а кукла, от которой исходит опасность. Обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ножевых ранений», — рассказали следователи.
Экспертиза показала, что в момент совершения преступления женщина расстройством психики не страдала.
Приговором суда женщине назначили 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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