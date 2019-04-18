Во Владимирской области пенсионерка сгорела, убираясь на даче

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В Киржаче Владимирской области 80-летняя жительница Москвы сгорела, убираясь на даче. Об этом сообщила
Случай произошел в около дома №23 в микрорайоне Пиково Поле в Киржаче. По предварительной информации, женщина делала уборку на участке, собрала мусор и попыталась сжечь его. Для этого она использовала средство для розжига, которое попало не только на мусор, но и на одежду.
Женщина не смогла спастись и погибла. От огня загорелась трава, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
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