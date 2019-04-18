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Во Владимирском централе прошла прокурорская проверка. Об этом в среду, 17 апреля, сообщил
Комиссия под руководством прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина осмотрела состояние камер, режимных корпусов, столовых, медсанчать и отряд по хозяйственному обслуживанию.
Пантюшин пообщался с заключенными и обсудил с ними условия содержания.
По итогам проверки начальнику УФСИН России по Владимирской области подготовлено представление.
Нарекания возникли по условиям содержания, медицинскому обеспечению, а также по предоставлению свиданий адвокатов с осужденными.
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