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В Тамбове уволили кондуктора, нахамившего матери с ребенком-инвалидом. Женщина не пробила билеты, и матери с двумя детьми пришлось выйти на остановку раньше, передает «
О произошедшем сообщили губернатору Александру Никитину. Случай произошел в конце марта этого года.
Женщина с двумя детьми, один из которых инвалид, попросила кондуктора «пробить» билеты по транспортной карте 1+1 с 50-процентной скидкой. Кондуктор ответила на это, что карта два билета не выдает.
Тамбовчанка попыталась объяснить кондуктору, что карта действует на два лица, но женщина потребовала документы на льготу.
Тамбовчанка предъявила справку «ребенка-инвалида», а также паспорт, доказывающий, что она является мамой ребенка. Однако женщина продолжала требовать документы.
В итоге кондуктор не «пробила» билеты и женщине с детьми пришлось выйти на остановку раньше.
«Выслушали много оскорблений, ругани и брани, и это в присутствии онкологического больного ребенка-инвалида и второго маленького ребенка, у нас и так очень много проблем, которые надо решать!» — возмутилась тамбовчанка.
Помимо того, что кондуктора уволили, с кондукторским составом провели дополнительный инструктаж об обслуживании клиентов.
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