В Тамбове ребенку с болью в животе предложили три недели подождать результатов УЗИ

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Тамбовчанка обратилась к губернатору Александру Никитину на сайте «
«Мы с ребенком, конечно же, сразу пошли в кабинет УЗИ. Там нам ответили, что запись на 3 недели вперед, но можно сделать платно за 1050 рублей. Я, конечно же, согласилась, потому что другого выбора нет. Нас записали на завтра платно. А вот если нет денег у родителей, ребенок с острой болью в животе должен ждать своей очереди. А за это время может многое что случиться», — написала женщина.
В управлении здравоохранения области ей ответили, что при осмотре хирург не нашел патологии органов брюшной полости.
При необходимости обследования по экстренным показаниям исследования проводят без очереди в кратчайшие сроки, которые зависят от медицинских показаний.
«Вашему ребенку медицинская услуга оказана в полном объёме, ультразвуковое исследование сделано бесплатно, ребенку поставлен предварительный диагноз, назначено лечение, дано направление в стационар, претензий к медицинскому персоналу не имеете», — ответили в управлении.
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