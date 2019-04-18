Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:42, 18 апреля 2019 779
 0    0

В Рязани на две ночи закроют Северный обход

В Рязани на две ночи закроют Северный обход

В Рязани на две ночи закроют Северный обход. Об этом сообщил региональный минтранс.

Ограничения будут действовать:

  • 22 апреля с 23:00 до 05:00 23 апреля,
  • 23 апреля с 23:00 до 05:00 24 апреля.

В это время рабочие займутся техническим обслуживанием разводного моста через реку Трубеж.

Фото рязанского минтранса


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
22 часа назад
Отнимут квартиру и не выпустят за границу. Разбираем мифы и легенды процедуры банкротства физических лиц

Отнимут квартиру и не выпустят за границу. Разбираем мифы и легенды процедуры банкротства физических лиц

Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 80 471
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 38 213
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 30 583
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 21 748
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 16 902
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум