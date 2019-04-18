В Калужскую область приехал американский режиссер Аронофски

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Фото: Kinopoisk.ru
В Калужскую область приехал американский режиссер Даррен Аронофски. Он опубликовал в своем
«Впечатлен страстью и талантом художника Николая Полисского», — написал он на русском.
Позже в группе парка «
Даррен Аронофски — американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Известен по фильмам «Реквием по мечте», «Черный лебедь», «Пи» и другим.
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