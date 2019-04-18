В Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать предстоящим летом

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Роман Вильфанд, занимающий должность научного руководителя Гидрометцентра, рассказал, каким будет предстоящее лето. Об этом написало РИА
«По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето: температура будет около и выше нормы», — рассказал он на пресс-конференции.
Что касается самого ближайшего времени, то, по словам Вильфанда, апрель будет довольно засушливым.
«В апреле выпало всего 20% от нормы осадков — это очень мало. В ближайшие пять-семь дней мы не ожидаем существенных изменений», — пояснил он.
А вот май, по прогнозам, будет достаточно влажным и теплым.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Федеральное правительство предложило ввести новый экологический налог
Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.