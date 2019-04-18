В «Единой России» рассказали о паллиативной помощи по месту пребывания

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Возможность получения паллиативной помощи по месту пребывания существенно упростит жизнь нуждающихся в ней людей и их родственников по всей стране. Об этом заявил член общественного совета партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее», член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев.
По его словам, это долгожданное решение как больных, так и для их родных и близких.
Региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Роман Калинин отметил, что с точки зрения практического здравоохранения очень важно, чтобы помощь, которая улучшает качество жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями, была доступна в любом субъекте Российской Федерации круглые сутки.
«Если ранее комплексная медицинская, социальная, психологическая помощь жителям Рязанской области с тяжелыми, в том числе онкологическими, заболеваниями оказывалась в отделении паллиативной помощи, которое находится в Рыбновском районе, то с открытием в феврале 2018 кабинета паллиативной помощи на базе ОКБ необходимое поддерживающее лечение стало доступно гораздо большему количеству пациентов города Рязани и всего региона», — рассказал Калинин.
В кабинете принимают до 25 человек в день, также специалисты выезжают на дом и помогают родственникам скорректировать лечение.
«Это значит, что в кругу семьи и родных люди смогут получать поддерживающее лечение, на которое раньше могли рассчитывать только в хосписе», — заключил спикер.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖитель сараевского села угрожал убить жену табуреткой
|
cледующая новость →В Касимове одновременно задержали семерых «закладчиков»
«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»