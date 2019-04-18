Трое омских подростков закидали камнями пенсионера и избили четырех сверстников

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Трое омских подростков закидали камнями 77-летнего пенсионера и избили четырех сверстников, передает
Полиция установила личности злоумышленников. Ими оказались подростки 13 и 14 лет. Уголовное дело пока не завели.
Оперативники ищут очевидцев.
До этого в соцсетях и местных СМИ появилась информация, что группа подростков обматерила и закидала камнями пенсионера. Позже выяснилось, что та же компания избила нескольких несовершеннолетних.
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