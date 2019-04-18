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14:03, 18 апреля 2019 313
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СПЧ назвал библиотеку, где работает Никита Белых, «гордостью рязанской колонии»

СПЧ назвал библиотеку, где работает Никита Белых, «гордостью рязанской колонии»

СПЧ проверили соблюдение прав человека в колонии Рязанской области, где содержится экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Об этом сообщил сайт совета. Комиссия посетила колонию № 5 УФСИН России по Рязанской области во вторник, 16 апреля. Сейчас в ней отбывают наказание 1116 человек.

«Гордостью колонии является библиотека, где последние 9 месяцев на должности библиотекаря трудится кандидат экономических и исторических наук Никита Юрьевич Белых. При входе в библиотеку оформлены стенды по истории Рязанской области, о наиболее выдающихся уроженцах Рязанской области», — пишет пресс-служба СПЧ.

В каталоге библиотеке 9497 книг, за последние пол года их количество выросло на три тысячи. За 9 месяцев работы Белых количество читателей выросло с 464 человек до 694 человек, что составляет более 60% от численности осужденных. Тем не менее, количество читателей продолжает расти.

Напомним, Никиту Белых задержали при получении взятки в размере 400 тысяч евро в июне 2016 года. Суд назначил экс-губернатору восемь лет колонии строгого режима и 48,2 миллиона рублей штрафа. Его этапировали в ИК-5 в селе Клекотки Рязанской области, где он устроился работать в библиотеку.


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