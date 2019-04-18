Рязанца, объявленного в розыск за наркоторговлю, задержали в Белоруссии

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Фото: Pixabay.com
В Рязани за попытку продать наркотики осудили местного жителя, который около года скрывался за границей. Об этом сообщил
В период с июля по декабрь 2016 года подозреваемый, работал «закладчиком». Его задержали сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли у мужчины наркотики общей массой 53,662 грамма, что является крупным размером.
В суде обвиняемый свою вину признал в полном объеме.
Пока шло судебное разбирательство, подсудимый скрылся от суда, и его объявили в розыск. Через год его задержали в Белоруссии и экстрадировали в Россию.
Мужчину приговорили к семи годам тюрьмы.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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