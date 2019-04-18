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Начальника рязанского минюста отправили в отставку. Об этом сообщил
Эту должность занимал Олег Севостьянов.
Временно исполнять обязанности начальника Управления будет его заместитель — Владимир Лактюшин.
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