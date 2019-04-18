На следующей неделе во Владимирской области начнется ремонт федеральной трассы

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В понедельник, 22 апреля, во Владимирской области начнется ремонт федеральной трассы М-7 «Волга». Там отремонтируют участок с 140 по 144 километр, пишет «
Проезжая часть будет сужена с четырех до двух полос (по одной в каждом направлении).
Ширина каждой полосы движения составит 3,5 метра, максимальная скорость движения по ним составит 40 километров в час.
Работы планируют завершить в ноябре. На участке поменяют дорожную одежду, построят систему водоотвода, установят новые дорожные знаки и барьерное ограждение.
Также там появится разворотная петля.
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