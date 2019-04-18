Бывший главный дорожник Владимирской области подал в суд иск на губернатора

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Октябрьский районный суд Владимира принял к рассмотрению иск от уволенного директора регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Романенко к губернатору Владимиру Сипягину. Об этом сообщил сайт «
Заявление от бывшего главного дорожника региона поступило в суд 15 апреля. Первое заседание назначено на 26 апреля.
Романенко требует восстановить его в должности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области, взыскать компенсацию морального вреда, причиненного увольнением и денежное содержание за время вынужденного прогула.
В марте этого года Романенко отстранили от должности на месяц на время проведения проверки по факту недоосвоения денег областного дорожного фонда в 2018 году.
Сразу после этого губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что директора дорожного департамента временно отстранили от должности за неосвоение 242 млн рублей областного дорожного фонда.
2 апреля после проверки Сипягин объявил выговор Романенко. 4 апреля в обладминистрации прошла комиссия, на которой рассмотрели вопрос об «оскорблении чести и достоинства» руководства Владимирской области, которое Романенко якобы допустил в интервью «Зебра ТВ».
Два выговора стали причиной отстранения Александра Романенко от должности главного дорожника Владимирской области.
Выговоры и увольнение главный дорожник региона намерен оспорить в суде.
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