Тамбовчанка заплатила около 130 тысяч за «снятие порчи»

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Жительница Тамбова заплатила мошенникам деньги за «снятие порчи», сообщила
45-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что на одном из телеканалов увидела, как «экстрасенсы помогают людям». Она позвонила по указанному на экране телефону, ей за определенную плату пообещали поправить здоровье.
Далее потерпевшая несколько раз переводила деньги за «снятие порчи и приобретение волшебных амулетов». Всего она перевела 132 тысячи рублей.
«Почти месяц она наделась, что произойдет чудо, но затем не выдержала и позвонила магу, но мошенник попросил перевести еще деньги. Придя в себя, она обратилась в полицию», — рассказали в полиции.
Стражи порядка проводят проверку по данному факту.
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