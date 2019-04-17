Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:53, 17 апреля 2019 218
 0    0

Тамбовчанка заплатила около 130 тысяч за «снятие порчи»

Тамбовчанка заплатила около 130 тысяч за «снятие порчи»

Жительница Тамбова заплатила мошенникам деньги за «снятие порчи», сообщила пресс-служба регионального УМВД.

45-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что на одном из телеканалов увидела, как «экстрасенсы помогают людям». Она позвонила по указанному на экране телефону, ей за определенную плату пообещали поправить здоровье.

Далее потерпевшая несколько раз переводила деньги за «снятие порчи и приобретение волшебных амулетов». Всего она перевела 132 тысячи рублей.

«Почти месяц она наделась, что произойдет чудо, но затем не выдержала и позвонила магу, но мошенник попросил перевести еще деньги. Придя в себя, она обратилась в полицию», — рассказали в полиции.

Стражи порядка проводят проверку по данному факту.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 79 897
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 38 078
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 30 247
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 21 658
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 16 880
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум