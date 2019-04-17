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Рязанские активисты будут бесплатно подвозить ветеранов. Об этом сообщил сайт общественного движения «
В региональные отделения, муниципальные штабы и Общественные центры движения могут обращаться ветераны и их родственники. Волонтеры-водители будут подвозить их на мероприятия, в больницы или магазины. Акция проходит на протяжении всего года.
Каждый желающий принять участие в Акции «Подвези Ветерана» должен
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