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Фото: © RZN.info / Ирина Теущакова
Рязанская область выделит около двух миллионов на восстановление воинских захоронений. Об этом 16 апреля сообщил и.о. министра по делам территорий и информационной политике региона Иван Ушаков.
По его словам, в областном бюджете на 2019 год и плановый период до 2021 года на эти цели запланировано 1 890 000 рублей.
Кроме того, министерство по делам территорий и информационной политике региона предложило включить некоторые памятные места в проект федеральной целевой программы «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019—2024 годах».
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».