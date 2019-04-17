Рязанец заплатит штраф за незаконную продажу алкоголя

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Фото: Pixabay.com
В Спасском районном суде рассмотрели уголовное дело против местного жителя, который неоднократно продавал алкоголь без лицензии. Об этом сообщил
До этого мужчину уже судили по аналогичной статье, но это никак на ситуацию не повлияло и он продолжил продавать самодельный алкоголь. Доказано, что он продал бутылку со спиртосодержащей продукцией, объемом 0,5 литра, долей этилового спирта 38,9%.
Теперь мужчина заплатит штраф 15 тысяч рублей, в течение ближайших 60 дней.
Постановление не вступило в законную силу.
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