Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:36, 17 апреля 2019 350
 0    0

Рязанец заплатит штраф за незаконную продажу алкоголя

Рязанец заплатит штраф за незаконную продажу алкоголя

Фото: Pixabay.com

В Спасском районном суде рассмотрели уголовное дело против местного жителя, который неоднократно продавал алкоголь без лицензии. Об этом сообщил сайт Спасского районного суда.

До этого мужчину уже судили по аналогичной статье, но это никак на ситуацию не повлияло и он продолжил продавать самодельный алкоголь. Доказано, что он продал бутылку со спиртосодержащей продукцией, объемом 0,5 литра, долей этилового спирта 38,9%.

Теперь мужчина заплатит штраф 15 тысяч рублей, в течение ближайших 60 дней.

Постановление не вступило в законную силу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 часа назад
Отнимут квартиру и не выпустят за границу. Разбираем мифы и легенды процедуры банкротства физических лиц

Отнимут квартиру и не выпустят за границу. Разбираем мифы и легенды процедуры банкротства физических лиц

Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 79 784
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 38 051
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 30 046
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 21 634
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 16 870
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум