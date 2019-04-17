«Поезд Победы» сделает остановку в Тамбове

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«Поезд Победы» отправится в тур из Белгородской области и сделает остановку в Тамбове. Об этом сообщил
В составе поезда будет действующий паровоз, четыре вагона-теплушки, вагон-музей боевой славы и две платформы с образцами военной техники периода Великой Отечественной войны.
В Тамбове поезд сделает остановку 24 апреля в 17:25 на станции «Тамбов-1» и «Мичуринск-Уральский» в 11:10.
Во время остановок пройдут митинги и выступления творческих коллективов.
Фото с сайта администрации
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