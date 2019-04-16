Велосипедиста, найденного на трассе под Рязанью с травмами, выписали из больницы

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Велосипедиста, которого нашли на трассе под Рязанью с травмами, выписали из больницы. Об этом RZN.info рассказала очевидец происшествия.
«Обратились в ОКБ и узнали, что состояние мужчины нормализовалось! Его отпустили домой», — отметила девушка.
Напомним,
Очевидец рассказала, что он был «в плохом состоянии» и почти не разговаривал. У него была гематома под глазом, разбита губа, гематома в правой реберной части.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.