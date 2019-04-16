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Фото: Pixabay.com
В тамбовской поликлинике пенсионер украл у студента телефон. Об этом
Юноша оставил телефон LG в коридоре больницы на улице Московской. Через некоторое время он вернулся за гаджетом, но не нашел его. 22-летний горожанин обратился в полицию.
Полицейские допросили свидетелей и посмотрели записи камер видеонаблюдения. Как оказалось, телефон забрал мужчина 1949 года рождения. Пенсионер украл телефон и пользовался им.
Мобильный вернули владельцу. На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК («Кража»).
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».