В России предложили сделать некоторые перекрестки платными

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Фото: Pixabay.com
В Национальной технологической инициативе «Автонет» предложили сделать некоторые перекрестки в России платными. Об этом пишет РИА
Как говорят специалисты, это должно помочь уменьшить количество пробок, так как водители будут тщательнее планировать свой маршрут и выбирать объездные пути.
Подобная система сейчас работает в Стокгольме. Там на перекрестках установили камеры, которые автоматически списывают деньги с банковского счета автомобилиста. В результате, пробок в городе стало меньше на 22%.
В тестовом режиме проект запустят в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске к 2020 году.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.