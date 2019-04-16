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9:30, 16 апреля 2019 2 468
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В массовой аварии в Шиловском районе погибли двое и пострадали шестеро

В массовой аварии в Шиловском районе погибли двое и пострадали шестеро

В ночь на вторник, 16 апреля, в Шиловском районе произошла массовая авария. В 00:40 на 270 километре трассы М-5 столкнулись четыре автомобиля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 48-летний водитель ВАЗ-2110 из Чувашии ехал в сторону Москвы. Он не правильно выбрал скорость, выехал на «встречку» и врезался в Lada Largus под управлением 52-летнего жителя Пензенской области.

После этого Lada столкнулась с минивеном Mazda, за рулем которого был 35-летний москвич. Затем в минивен въехал BMW под управлением 27-летнего жителя Ульяновской области.

В результате ДТП водитель и 40-летний пассажир ВАЗ-2110 погибли на месте. Еще один 38-летний пассажир «десятки», а также водитель и четыре пассажира Mazda в возрасте 20, 28, 39 и 51 год получили травмы, с которыми их госпитализировали.

Позже появились фото с места аварии.


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