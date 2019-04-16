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В Лесопарке впервые высадят сосны. Об этом RZN.info сообщил директор МУП «Лесопарк» Виталий Исаев.
По его словам, 20 апреля в зоне отдыха пройдет субботник, на котором за центром «Под мостом» высадят новые деревья.
Всего к субботнику подготовили десять саженцев сосны и 20 липы. Позже запланирована высадка еще 20 дерервьев.
По словам Исаева, если саженцы приживутся, то высадка деревьев в Лесопарке продолжится.
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