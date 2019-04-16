Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:31, 16 апреля 2019 178
 0    0

В Касимове осудили отца, который несколько лет не выплачивал алименты своему сыну

В Касимове осудили отца, который несколько лет не выплачивал алименты своему сыну

В Касимове осудили отца, который несколько лет не выплачивал алименты своему сыну. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Из материалов дела следует, что мужчина по решению суда обязан с 2009 года выплачивать алименты своему сыну в размере четверти всех видов заработка.

Мужчина проигнорировал эту обязанность и в апреле 2018 года его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ.

Однако даже после этого отец не одумался и с мая по август 2018 года не выплачивал алименты.

Свою вину мужчина полностью признал и суд назначил ему семь месяцев исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства пять процентов дохода ежемесячно.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 78 496
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 37 782
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 28 518
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 3
16:06, 10 апреля 2019 21 455
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 16 791
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум