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В Касимове осудили отца, который несколько лет не выплачивал алименты своему сыну. Об этом сообщил
Из материалов дела следует, что мужчина по решению суда обязан с 2009 года выплачивать алименты своему сыну в размере четверти всех видов заработка.
Мужчина проигнорировал эту обязанность и в апреле 2018 года его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ.
Однако даже после этого отец не одумался и с мая по август 2018 года не выплачивал алименты.
Свою вину мужчина полностью признал и суд назначил ему семь месяцев исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства пять процентов дохода ежемесячно.
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