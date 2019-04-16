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16:19, 16 апреля 2019 181
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В Канищеве загорелась трава

В Канищеве загорелась трава

Во вторник, 16 апреля, в Канищеве загорелась трава. Фотографии произошедшего опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В пресс-службе регионального ГУ МЧС RZN.info рассказали, что сообщение о загорании поступило в 15.18.

На место выехал один пожарный расчет.


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