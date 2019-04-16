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Во вторник, 16 апреля, в Канищеве загорелась трава. Фотографии произошедшего опубликовали в
В пресс-службе регионального ГУ МЧС RZN.info рассказали, что сообщение о загорании поступило в 15.18.
На место выехал один пожарный расчет.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».