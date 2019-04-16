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12:00, 16 апреля 2019 386
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В Калуге вновь загорелся дом священника, дружившего с Циолковским

В Калуге вновь загорелся дом священника, дружившего с Циолковским

В понедельник, 15 апреля, в Калуге вновь произошел пожар в доме священника Иоанна Сперанского, дружившего с Константином Циолковским. Здание почти полностью выгорело изнутри, сообщает сайт издательского дома «КП-Калуга».

До этого здание горело в марте 2018 года.

Дом Сперанских находится по адресу: улица Королева, №59. Его построили во второй половине XIX века. Здание считается образцом местного деревянного ампира и объектом культурного наследия.

До революции 1917 года дом принадлежал семье протоиерея Иоанна Сперанского, настоятеля Одигитриевской церкви. Среди его прихожан был Циолковский. Ученый и священник дружили.

Священника трижды арестовывали. Его расстреляли по обвинению в контрреволюционной деятельности.

Фото сайта издательского дома «КП-Калуга».


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