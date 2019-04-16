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В Чучковском районе экс-сотрудницу ЗАГСа оштрафовали за незаконный развод. Об этом сообщил
Установлено, что 7 декабря 2017 года подозреваемая в своем кабинете по просьбе знакомого расторгла брак и выдала соответствующий документ «в отсутствие и вопреки воли его супруги».
Последняя узнала о расторжении брака лишь спустя время при подаче в суд искового заявления о взыскании с супруга алиментов на их общего ребенка. После этого женщина обратилась в полицию.
В ходе следствия подозреваемая полностью признала свою вину, раскаялась и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.
Следствие направило в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением штрафа в пять тысяч рублей.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.