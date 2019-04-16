Устроившего поножовщину тамбовчанина нашли по клеткам кожи на обуви

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Фото: Pixabay.com
Ранившего двух тамбовчан мужчину нашли по клеткам кожи на обуви. Об этом
В августе 2018 года на улице Франко неизвестный с ножом напал на двух горожан 24 и 25 лет. Одного он ранил в предплечье, второго — в грудь. Пострадавшие попали в больницу.
Во время потасовки мужчина потерял сланец. В лаборатории эксперты нашли на обуви клетки кожи и выделили генетические данные. Их поместили в базу данных.
В феврале 2019 года полицейские нашли совпадения генотипа: мужчина совершил схожее тяжкое преступление. Он признался в нападении на тамбовчан.
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