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Шиловца осудили за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил
Суд установил, что водитель, осознавая, что находится в состоянии алкогольного опьянения, в декабре 2018 года сел за руль автомобиля. Через два дня он вновь попался на управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. На этот раз, он был за рулем скутера.
С учетом всех обстоятельств дела мужчину признали виновным. Ему назначили 320 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года.
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