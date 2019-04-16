Рыбновский центр пчеловодства незаконно заключил договоры на семь миллионов

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Рыбновский центр пчеловодства незаконно заключил договоры. Об этом сообщил
Установлено, что ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства» обязано было разработать положение о закупках и разместить его в единой информационной системе, но этого не сделали. В 2018 году центр закупал товары без учета требований закона о контрактной системе.
В совокупности учреждение заключило договоры на семь миллионов 487 тысячи рублей.
За нарушения организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.
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