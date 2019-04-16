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12:17, 16 апреля 2019 347
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Рыбновский центр пчеловодства незаконно заключил договоры на семь миллионов

Рыбновский центр пчеловодства незаконно заключил договоры на семь миллионов

Рыбновский центр пчеловодства незаконно заключил договоры. Об этом сообщил сайт регионального УФАС.

Установлено, что ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства» обязано было разработать положение о закупках и разместить его в единой информационной системе, но этого не сделали. В 2018 году центр закупал товары без учета требований закона о контрактной системе.

В совокупности учреждение заключило договоры на семь миллионов 487 тысячи рублей.

За нарушения организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.


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