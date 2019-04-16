На восстановление Собора Парижской Богоматери уже пожертвовали больше трехсот миллионов евро

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Фото: Pixabay.com
Французские бизнесмены Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно пожертвовали в общей сложности 300 миллионов евро на восстановление Собора Парижской Богоматери. Об этом пишет
«Это трагедия, которая задевает всех французов. Все хотят как можно скорее восстановить эту драгоценность нашего общего наследия», — сказал Пино, пожертвовавший около 100 миллионов евро.
Впрочем, собирать деньги на восстановление будут не только миллиардеры. Президент республики Эммануэль Макрон объявил о начале национального сбора средств. Пожертвования уже начинают поступать на счет организации, которая занимается сбором.
Огонь окончательно потушили около 10:00 по Московскому времени. Пожарные работали всю ночь, сообщает французское издание
Напомним, собор сильно
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