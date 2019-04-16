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11:43, 16 апреля 2019 152
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На восстановление Собора Парижской Богоматери уже пожертвовали больше трехсот миллионов евро

На восстановление Собора Парижской Богоматери уже пожертвовали больше трехсот миллионов евро

Фото: Pixabay.com

Французские бизнесмены Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно пожертвовали в общей сложности 300 миллионов евро на восстановление Собора Парижской Богоматери. Об этом пишет Sky News.

«Это трагедия, которая задевает всех французов. Все хотят как можно скорее восстановить эту драгоценность нашего общего наследия», — сказал Пино, пожертвовавший около 100 миллионов евро.

Впрочем, собирать деньги на восстановление будут не только миллиардеры. Президент республики Эммануэль Макрон объявил о начале национального сбора средств. Пожертвования уже начинают поступать на счет организации, которая занимается сбором.

Огонь окончательно потушили около 10:00 по Московскому времени. Пожарные работали всю ночь, сообщает французское издание Le Monde.

Напомним, собор сильно пострадал во время пожара.


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