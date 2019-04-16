Липчане смогут дать клички сурикатам из зоопарка

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Фото: Pixabay.com
В липецком зоопарке выбирают клички группе сурикатов из трех самцов и двух самок. Варианты можно оставить в гостевой книге,
Животных купили в Московском зоопарке.
«С первого взгляда этот зверек вызывает умиление и искреннюю симпатию к себе. Местное население считает его солнечным ангелом, — отметили сотрудники липецкого зоопарка. — Тонкие конечности, вытянутая голова и „врожденные солнечные очки“ — темные пятна вокруг глаз, придают зверьку забавно-трогательный вид».
Сурикаты питаются насекомыми. В их поисках животные время от времени поднимаются на задние лапки и осматривают окрестности.
Пару себе выбирает самка, которая и считается главой «семьи». Она приносит потомство до четырех раз в год.
Сурикаты живут большими группами. Численность некоторых может достигать 40 особей.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.