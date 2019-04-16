«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать название для новых Lada

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«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать название для новых автомобилей Lada. Об этом
Высказать предложения можно до 29 апреля.
Подобный опрос проводили, когда выбирали название для модели, ставшей Lada Granta. Тогда предложили 60 тысяч вариантов.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».