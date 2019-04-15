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Все рязанские спортивные команды признали эффективными в 2018 году. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил губернатор Николай Любимов в своем отчете перед областной думой.
Он отметил, что из областного бюджета спонсировались пять клубов: футбольный, волейбольный, баскетбольный и хоккейный клубы «Рязань», женская футбольная команда «Рязань ВДВ». Общая сумма поддержки в 2018 году составляла 197,2 млн рублей.
При оценке эффективности учитывался результат, наличие в составе рязанских игроков, привлечение спонсорских средств, увеличение посещаемости домашних матчей, зарплата спортсменов в зависимости от результатов, проведение мастер-классов.
Напомним, в 2018 году ЖФК «Рязань-ВДВ» стал чемпионом России, ФК «Рязань» занял 3 место, ХК «Рязань» занял 22-е место, ВК «Рязань» впервые завоевал бронзовые медали, а БК «Рязань» занял последнее место и опустился в лигу ниже классом.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.