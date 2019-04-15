В Туве поймали шестерых сбежавших из изолятора задержанных

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В понедельник, 15 апреля, полицейские задержали шестерых из девяти сбежавших из изолятора временного содержания в Туве, передает
Одного из мужчин задержали вблизи населенного пункта Кызыл-Мажалык, второго в городе Ак-Довурак.
Девять задержанных
Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, к нему присоединили дело по факту побега.
Кроме того, против и. о. начальника отдела МВД «Барун-Хемчикский» возбудили уголовное дело о халатности. По версии следствия, он назначил дежурным стажера, не прошедшего аттестацию.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».