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18:24, 15 апреля 2019 239
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В Туве поймали шестерых сбежавших из изолятора задержанных

В Туве поймали шестерых сбежавших из изолятора задержанных

В понедельник, 15 апреля, полицейские задержали шестерых из девяти сбежавших из изолятора временного содержания в Туве, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Одного из мужчин задержали вблизи населенного пункта Кызыл-Мажалык, второго в городе Ак-Довурак.

Девять задержанных сбежали в воскресенье, 14 апреля, когда их вывели за вещами в каптерку. Двое беглецов напали на дежурного и ударили его несколько раз ножом. Пострадавшего госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, к нему присоединили дело по факту побега.

Кроме того, против и. о. начальника отдела МВД «Барун-Хемчикский» возбудили уголовное дело о халатности. По версии следствия, он назначил дежурным стажера, не прошедшего аттестацию.


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