В Рязанской области девушке назначили штраф за публикацию в сети интимных фото знакомой

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В Рязанской области рассмотрели уголовное дело в отношении девушки, подозреваемой в публикации интимных фотографий знакомой. Об этом сообщил
Суд установил, что подсудимая получила от знакомой интимные фото их общей приятельницы. Подсудимая создала закрытую группу «ВКонтакте», пригласила туда общих знакомых и опубликовала там снимки с изображением потерпевшей.
Уголовное дело прекратили, поскольку подсудимая впервые совершила преступление небольшой тяжести и загладила вред. Ей назначили штраф размером пять тысяч рублей. Она обязана оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления в законную силу.
Постановление не вступило в законную силу.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».