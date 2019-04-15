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14:28, 15 апреля 2019 94
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В Рязанской области девушке назначили штраф за публикацию в сети интимных фото знакомой

В Рязанской области девушке назначили штраф за публикацию в сети интимных фото знакомой

В Рязанской области рассмотрели уголовное дело в отношении девушки, подозреваемой в публикации интимных фотографий знакомой. Об этом сообщил сайт Спасского районного суда.

Суд установил, что подсудимая получила от знакомой интимные фото их общей приятельницы. Подсудимая создала закрытую группу «ВКонтакте», пригласила туда общих знакомых и опубликовала там снимки с изображением потерпевшей.

Уголовное дело прекратили, поскольку подсудимая впервые совершила преступление небольшой тяжести и загладила вред. Ей назначили штраф размером пять тысяч рублей. Она обязана оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления в законную силу.

Постановление не вступило в законную силу.


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