В понедельник на пяти улицах Горрощи отключили воду

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 15 апреля, на пяти улицах Горрощи отключили воду. Об этом сообщил
Из-за ремонтных работ на водопроводе холодной воды не будет по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 улица 2-я Линия, дома 42, 44, 46, улица Шевченко, дома с 38 по 50 (четная сторона), дом 55 (детский сад №159), улица 3-й Мопровский переулок, дома с 46 по 54 (четная сторона), улица Высоковольтная, дом 13, улица Весенняя, дома 26, 28, 30/48, 25, 27, 29;
Кроме того, воды не будет с 9:30 до 16:00 на улице 1-я Прудная, дом 24а.
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