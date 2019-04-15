Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:58, 15 апреля 2019 410
 0    0

В понедельник на пяти улицах Горрощи отключили воду 1

В понедельник на пяти улицах Горрощи отключили воду

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 15 апреля, на пяти улицах Горрощи отключили воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за ремонтных работ на водопроводе холодной воды не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 улица 2-я Линия, дома 42, 44, 46, улица Шевченко, дома с 38 по 50 (четная сторона), дом 55 (детский сад №159), улица 3-й Мопровский переулок, дома с 46 по 54 (четная сторона), улица Высоковольтная, дом 13, улица Весенняя, дома 26, 28, 30/48, 25, 27, 29;

Кроме того, воды не будет с 9:30 до 16:00 на улице 1-я Прудная, дом 24а.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 75 805
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 37 508
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 24 396
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 3
16:06, 10 апреля 2019 21 040
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
20:17, 1 апреля 2019 17 406
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум